Макаревич тайно женился в четвертый раз

Москва, 1 мая. Известный музыкант Андрей Макаревич женился в четвертый раз. Церемония бракосочетания была тайной.

Макаревич рассказал, что торжество удивительным, и он чувствует себя очень счастливым. Имя своей избранницы лидер «Машины времени» отказался называть.

Он пояснил свое решение тем, что не хочет делать пиар на личной жизни. Макаревич считает, что ему очень повезло в жизни.

«Конечно, она счастливая, кто же спорит. Свезло дураку», — сказал музыкант.

Первой супругой Макаревича была дочь советского политического обозревателя Игоря Фесуненко. С Еленой Фесуненко музыкант прожил три года.

Второй избранницей артиста стала Алла Голубкина, она родила ему сына Ивана. Сейчас 32-летний Иван снимается в кино.

Макаревич несколько лет жил с журналисткой Анной Рождественской и был женат на фотографе и стилисте Наталье Голубь. У Макаревича еще есть две дочери — Дана и Анна.

Музыкант родился в 1953 году в Москве, с детства имел много увлечений. В 12 лет начал играть на гитаре, ходил в музыкальную школу. В 1969 году организовал группу «Машина времени», которую называли «битлами перестройки».

В последнее время Макаревич стал очень резок в своих высказываниях. Его критикуют коллеги-музыканты за пренебрежительное отношение к россиянам. Певица Вика Цыганова считает, что артист хочет, чтобы о нем говорили, но «творческая жилка иссякла».