Навальный оказался трусом для дебатов с Захаровой без жестких условий и регламента

Официальный представитель МИД Мария Захарова отказалась проводить эфир с блогером Алексеем Навальным, который струсил и попытался выдвигать условия и перевести формат из свободной беседы в дебаты с жесткими условиями и регламентом.

В четверг, 30 апреля, Навальный в эфире «России будущего» упомянул Марию Захарову, указав, что представитель МИД в интервью Михаилу Зыгарю сделала «несколько отвратительных заявлений», которые блогер хотел бы прокомментировать. Речь шла об экономическом неравенстве в стране, которое Захарова «наблюдала с детства».

В своем Facebook Захарова предложила Навальному провести разговор, блогер предложение принял. Стороны договорились, что беседа пройдет 1 мая в 17.00 на канале «Навальный Live».





Утром пятницы, 1 мая, стало известно, что представитель МИД отказалась проводить беседу с основателем ФБК (признан иноагентом). Как сообщила Захарова, Навальный начал выставлять условия, согласно которым во время разговора обсуждаться будет только одна тема, а именно – интервью Захаровой Зыгарю. Помимо этого, сторонам отводится две минуты на речь, из-за чего свободная беседа приобретет формат дебатов, хотя изначально стороны договорились на открытый разговор.

«Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Трус ты, Навальный, конченый», - написала представитель МИД.

Представитель МИД в эфире «Эха Москвы» рассказала, что не согласна общаться на «шулерских условиях» Навального. Ее возмутило, что блогер захотел отцензурировать разговор и спровоцировать конфликт.

«Этому наглому, беззастенчивому вранью – бой. Это просто какое-то шулерство. Можно было все спокойно сделать, но эти люди предпочли устроить хайп. Выдвинули какие-то условия. Может, в эфире еще будут микрофоны отключать?», - возмутилась Захарова.

Навальный же попытался выставить ситуацию так, что проигравшей в ней выглядела бы представитель МИД.

Стоит отметить, что представитель министерства вела переговоры не напрямую с Навальным, а с его подопечной Любовью Соболь. В 2017 году Захарова отказалась от участия в передаче «Кактус», ведущей которого являлась «юрист» ФБК. Причинами стали ханжеские высказывания Соболь о представителе МИД, которая якобы испугалась посетить эфир. Захарова подчеркнула, что не может сотрудничать с «патологическими врунами».