Военные на Урале организовали воздушный парад для ветерана ВОВ. ФАН-ТВ

Военные на Урале организовали воздушный онлайн - парад для 99-летнего ветерана ВОВ Лазаря Соломоновича Иоффе. Он воевал в составе 1174-го стрелкового Алленштайнского Краснознаменного ордена Кутузова полка, 348-ой Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Во время службы был тяжело ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», а также орденом «Великой Отечественной войны» II степени.

Уральские военные провели для ветерана парадную тренировку авиационного расчета истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа. За полетами Лазарь Соломонович наблюдал со своего балкона. Их показали на передвижном экране. Пилоты поздравили ветерана из кабин самолетов, в радиоэфире.

Военнослужащие Сибири, Поволжья и Урала также подготовили для ветерана больше 30 поздравительных писем, которые выполнили в виде фронтовых треугольников.

«Большое дело было, что почта работала. Каждое письмо — событие на фронте», — вспоминает Лазарь Иоффе.

Такую акцию военные планируют продолжать до 9 мая.