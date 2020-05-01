Главная дачница РФ рассказала, когда лучше высаживать рассаду

Москва, 1 мая. Главная дачница России Октябрина Ганичкина посоветовала отказаться от высадки рассады в майские праздники.

Автор книг по садоводству удивилась, что огородники разошли во мнении по вопросу посадки. Она отметила, что сейчас выезжать на дачу, чтобы посадить что-то, рано, поскольку еще холодно. Однако те, кто живет на даче, имеет преимущество — может посадить растения сейчас, а как похолодает, укрыть их.

«Теплолюбивые культуры перцы, баклажаны — их еще рано высаживать. Для высадки еще есть целый месяц. Но если кто-то живет на даче, он может в любое время укрыть в теплице материалом посадки и получить ранние овощи», — сказала Ганичкина в беседе с Nation News.

Она отметила, что теплолюбивые растения — баклажаны, перцы — лучше высаживать в середине мая, поскольку холодный ветер остановит их в росте. А вот что касается петрушки, моркови, редиса, гороха, сельдерея и лука, то их можно сеять, указала специалист.