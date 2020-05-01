Норвежские ученые рассказали, как безопасно приготовить курицу

Осло, 1 мая. Микробиологи из норвежского Института исследований продовольствия рассказали о безопасном приготовлении курицы.

Специалисты провели опрос среди четырех тысяч женщин из Норвегии, Франции, Великобритании, Португалии, Румынии. Большинство респонденток отметили, что проверяют готовность курицы по цвету мяса и наличию сока.

Ученые считают, что такой метод еще не подтверждает безопасность блюда. Несмотря на термическую обработку, в мясе могут оставаться патогенные микрооргаризмы, передает телеканал «МИР24».

Биологи установили, что курица меняет цвет при температуре 55-70 градусов. Но этого недостаточно, чтобы уничтожить бактерии сальмонеллы и кампилобактерий.

Исследователь Сольвейг Лангсруд пояснила, что на поверхности курицы могут находиться патогены, даже если внутренняя часть хорошо прожарилась. Курица считается готовой, если у мяса волокнистая структура и нет глянцевых оттенков.

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