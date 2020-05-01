Мисмари ответил на наиболее актуальные вопросы по перемирию и вмешательству в дела Ливии

Тобрук, 1 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари в эфире RT ответил на главные вопросы о перемирии, вмешательстве других стран и о бездействии ООН.

Генерал-майор отметил, что главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар прислушался к просьбам ввести перемирие с наступлением священного месяца Рамадан, несмотря на отказ террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии соблюдать его. В связи с игнорированием режима прекращения огня со стороны боевиков, ЛНА оставляет за собой право на ответ в случае угрозы безопасности мирным жителям. Мисмари обратил внимание на тот факт, что сейчас турецкая артиллерия не прекращала обстрелы из оккупированного аэропорта «Митига». Силы Хафтара готовы противостоять любым вооруженным провокациям группировок Сарраджа.

Официальный представитель ЛНА также ответил на вопрос о международном вмешательстве в дела Ливии для урегулирования кризиса. Он напомнил, что в январе 2020 года ЛНА последовала призыву Москвы к политическому перемирию, потом согласилась соблюдать гуманитарное перемирие. ПНС и Турция, интервенция которой только расширяется, также заявляли о намерении прекратить любые боевые действия. Однако, как показало время, эти слова оказались ложью. Мисмари добавил, что нынешнее перемирие отличается от прошлых, оно введено для ливийского народа.

Говоря о Схиратских соглашениях, Мисмари подчеркнул, что Хафтар ранее напомнил об их аннулировании. Сейчас ЛНА сконцентрирована на борьбе с террористическими группировками, подконтрольными главарю ПНС Файезу Сарраджу, поскольку Схиратские соглашения не привели ни к какому результату. Несмотря на Рамадан и пандемию коронавируса, во множестве ливийских городов прошли демонстрации в поддержку решения Верховного командования об отказе от этих бесполезных договоренностей.

Председатель Палаты представителей Агила Салех и Халифа Хафтар не имеют разногласий по стабилизации обстановки в Ливии и противостоянии боевикам ПНС. Вскоре Верховным командованием будет представлена дорожная карта.

ЛНА готова отказаться от боевых действий, однако сейчас продолжается борьба против радикальных группировок, многие из которых внесены в списки ООН как террористические. Борьба продолжится, поскольку защита от терроризма в интересах как самих ливийцев, так и международного сообщества.

Ахмад Мисмари опроверг обвинения СМИ в том, что ЛНА насильно заставляет молодежь вступать в ее ряды. По его словам, молодые ливийцы хотят бороться с боевиками, многие из них пытаются самостоятельно отправиться в зону боевых действий. Для того, чтобы попасть на фронт, нужно быть военнослужащим, пройти обучение и быть в составе воинской части. Кроме того, в рядах ЛНА сражаются только ливийцы, чего не скажешь о ПНС: на их стороне сражаются боевики из Сирии, Чада, заключенные, поддержку им оказывают турецкие военные. Армия Хафтара не нуждается в иностранных наемниках и не включает их в свои ряды.

Вернувшись к позиции международного сообщества по событиям в Ливии, Мисмари заявил, что задержка ООН по назначению нового спецпосланника по поддержке в Ливии обусловлена пересечением интересов разных стран. Они видят ее только с точки зрения собственной экономической выгоды, использовании ливийской нефти, золота, газа. Некоторые стороны, такие как Катар и Турция, заинтересованы в разделении Ливии, чтобы получить свою прибыль с природных богатств страны. ЛНА понимает их намерения и успешно противостоит этому, прилагая все усилия.