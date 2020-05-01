Медведев пожелал заразившемуся COVID-2019 Мишустину выздоровления

Москва, 1 мая. Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления главе российского кабмина Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.

«Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», — заявил Медведев на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Медведев поздравил россиян с майскими праздниками, отметив, что они проходят в сложной ситуации.

В четверг Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что получил положительный результат анализа на COVID-19. Российский лидер пожелал главе кабмина скорейшего выздоровления и назначил временно исполняющим обязанности руководителя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Мишустина. Он отметил, что глава кабмина проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений, где будет находиться под наблюдением врачей.

По данным на 1 мая, почти восемь тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие сутки. Всего в России выявлено 114 431 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За весь период пневмонию, вызванную новым тип коронавируса, смогли победить 13 220 человек.