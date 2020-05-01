Forbes оценило шансы России справиться с нефтяным кризисом

Москва, 1 мая. Россия может пережить нефтяной кризис благодаря существенным резервам. К такому выводу пришел обозреватель американского Forbes Кеннет Рапоза, оценив шансы страны в сложившейся ситуации.

По его мнению, ситуация, которая наблюдалась в последний период существования СССР, когда цена на нефть в 10 долларов за баррель разрушила советскую систему, не повторится.

Рапоза отмечает, что в отличие от Советского Союза современная Россия подключена к международным рынкам капитала, и у нее есть доллары. Более того, их резервы составляют порядка 563 миллиардов, передает «ПолитРоссия».

«Извините, ненавистники России, но у Москвы есть силы для выхода из кризиса», — написал автор.

Обозреватель обращает внимание, что сегодня РФ, как и большинство стран, расходует резервные накопления на борьбу с COVID-19 и использует их в качестве поддержки своих граждан, из-за чего впоследствии столкнется с резким ухудшением состояния госказны, в том числе с определенным дефицитом первичного бюджетного баланса. Отмечается, что прогноз на этот год будет разительно отличаться от ранее объявленного профицита в 0,8%.

Однако, по мнению экономиста банка BNP Paribas Луиса Пейшото, и эти обстоятельства не будут представлять для России серьезных проблем в преодолении нефтяного кризиса.

«Россия, похоже, не особенно рискует снижением кредитного рейтинга, несмотря на надвигающийся шок. Наш симулятор показал повышение рейтинга», — сказал эксперт.

Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное падение цен на нефть из-за обвала спроса на сырье. Негативно на нефтяной рынок повлияло и то, что в марте страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении прежней сделки.

Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Согласно ему, в мае-июне добыча нефти должна снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.