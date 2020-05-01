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Депутаты партии Зеленского устроили вечеринку в киевском ресторане в разгар эпидемии

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Депутаты партии Зеленского устроили вечеринку в киевском ресторане в разгар эпидемии

Киев, 1 мая. Депутаты Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» устроили застолье в одном из ресторанов Киева, проигнорировав карантинные меры, принятые из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации украинских СМИ, вечеринка проходила в ресторане «Монтекки Капулетти», совладельцем которого является тесть бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова Владимир Белыба.

После введения карантина ресторан работает только на доставку, но для украинских парламентариев решили сделать исключение. Журналисты видели, что в здание заведения зашли глава секретариата аграрного комитета Александр Старинец, а также депутаты от партии президента Украины Владимира Зеленского Маргарита Шол, Александр Гайду и Павел Халимон.

Позже заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, который проживает в доме, где находится ресторан, обратился в полицию с просьбой проверить заведение. К моменту прибытия правоохранительных органов депутаты уже покинули помещение.

Пандемия коронавируса охватила практически всю планету. На Украине, по данными Минздрава, зафиксировано 10861 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1413 человек, скончались 272 человека.

Депутаты партии Зеленского устроили вечеринку в киевском ресторане в разгар эпидемии

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Источник: Страна.ua
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