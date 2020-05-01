Депутаты партии Зеленского устроили вечеринку в киевском ресторане в разгар эпидемии

Киев, 1 мая. Депутаты Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» устроили застолье в одном из ресторанов Киева, проигнорировав карантинные меры, принятые из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации украинских СМИ, вечеринка проходила в ресторане «Монтекки Капулетти», совладельцем которого является тесть бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова Владимир Белыба.

После введения карантина ресторан работает только на доставку, но для украинских парламентариев решили сделать исключение. Журналисты видели, что в здание заведения зашли глава секретариата аграрного комитета Александр Старинец, а также депутаты от партии президента Украины Владимира Зеленского Маргарита Шол, Александр Гайду и Павел Халимон.

Позже заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, который проживает в доме, где находится ресторан, обратился в полицию с просьбой проверить заведение. К моменту прибытия правоохранительных органов депутаты уже покинули помещение.

Пандемия коронавируса охватила практически всю планету. На Украине, по данными Минздрава, зафиксировано 10861 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1413 человек, скончались 272 человека.