Названы первые послабления режима самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

Названы этапы ослабления самоизоляции Ослабление ограничений, введенных для граждан в связи с угрозой коронавируса, начнется с разрешения занятий спортом на свежем воздухе и прогулок небольшими группами. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции», — заявила Попова. Она также назвала критерии, которые могут позволить начать снимать ограничения. Среди них снижение темпов прироста заразившихся, наличие свободных коек для лечения пациентов с коронавирусом и наращивание числа проводимых тестов на COVID-19.

За сутки COVID-19 выявили у 7933 человек В России за сутки COVID-19 заболели 7933 человека, это самый большой прирост за все время пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что у 44,5% новых инфицированных не было клинических проявлений. Больше всего случаев в Москве — 3561, в Московской области — 797, в Санкт-Петербурге — 349. За сутки от заболевания умерли 96 человек, выздоровели — 1 601. Таким образом, всего на 1 мая в России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали около 3,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 217 тысяч человек умерли.

500 млн рублей на помощь россиянам Кабмин выделил 500 млн рублей для оказания помощи россиянам за границей. Соответствующий документ, опубликован на сайте правительства. Как отмечается в пояснительной записке, эти средства пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды. Также при необходимости финансовую помощь можно будет использовать для уплаты сборов за продление срока действия виз и других документов, на основании которых российские граждане находятся в иностранном государстве. Сбором заявок на получение материальной помощи занимается МИД РФ, также министерству поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств. Для возвращения наших соотечественников домой, организуются специальные вывозные рейсы. Те, кто пока остается за рубежом, могут обратиться за прямой материальной помощью.