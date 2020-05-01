Хирург Плахотин раскритиковал работу коллег по «омоложению» Диброва

Москва, 1 мая. Пластический хирург Владимир Плахотин раскритиковал работу специалистов, которые «омолодили» телеведущего Дмитрия Диброва.

Известный телеведущий временно заменил заболевшего Александра Васильева в передаче «Модный приговор». Пользователям соцсети не понравился внешний вид Диброва. Им показалось, что журналист сильно постарел.

Хирург Плахотин объяснил резкую смену имиджа Дибровым. По его словам, ведущий похудел килограммов на 20, и ему сделали несколько неудачных вмешательств.

Плахотин уверен, что специалисты «переборщили» с гелем в подбородок и скулы, чтобы убрать брыли Диброва. Хирург уверен, что Дибров должен был обратиться к нему.

«Он был бы как конфета. Видите, он прикрывает шарфиком, потому что у него там полный кирдык. Пришел бы ко мне, я бы из него человека сделал», — сказал Плахотин, его слова приводит издание Nation News.

После первого выпуска «Модного приговора» на ведущего снова набросились зрители. В комментариях в Instagram они просят вернуть поскорее Александра Васильева.

Пользователи считают, что Дибров, несмотря на смену имиджа, не «вытягивает» шоу. Один из пользователей даже предложил заменить Диброва артистом балета Николаем Цискаридзе.