Попова допустила ужесточение ограничений после 11 мая при нарушении самоизоляции

Москва, 1 мая. Нарушение режима самоизоляции во время майских праздников может привести к усилению ограничительных мер после 11 мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Средняя инкубация 6–8 дней, 4–6–8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры], может быть», — сказала она в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

Ранее главный санитарный врач РФ отмечала, что строгое соблюдение карантинных мер позволит россиянам вернуться к обычной жизни быстрее. По словам Поповой, первым этапом на пути снятия ограничений станет разрешение прогулок в группах по два-три человека и возможность заниматься спортом на улице, передает НСН.

За последние сутки в России выявлено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах. В стране продолжают действовать ограничения, направленные на борьбу с распространением инфекции. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, выход из дома без необходимости, закрыты музеи, рестораны и многие другие общественные места. В ряде субъектов действует обязательный масочный режим.

Чтобы повысить эффективность принятых мер, президент РФ Владимир Путин продлил нерабочую неделю, введенную 30 марта, до 12 мая. Он попросил россиян в праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок, назвав этот период решающим в борьбе с инфекцией.