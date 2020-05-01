В Госдуме требуют расследования махинаций «Открытой России» со сбором средств на медиков

К депутату Государственной думы от «Единой России» обратился за помощью заместитель главного врача станции скорой помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга Сергей Жварницкий, оказавшийся в центре скандала с «прогрессивной оппозицией».

Все началось с того, что однажды в социальных сетях медик случайно обнаружил, что «Открытая Россия» (деятельность организации признана нежелательно в РФ) включила станцию, где он работает, в свой список нуждающихся в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) от COVID-19. Общественная организация энергично собирает на это «благое дело» деньги. Подсчитана даже точная сумма средств, которые спасут медперсонал от «неминуемой гибели» — 197 800 рублей. К слову, в посте менее известной группы «ВКонтакте», где изначально появилась информация о петродворцовой станции, было заявлено 107 800 рублей в неделю.

При этом средств индивидуальной защиты на станции скорой помощи хватает, договорных отношений с незарегистрированной общественной организацией «Открытая Россия» даже не намечалось, а фамилию ее главаря Сергея Пивоварова Жварницкий, как человек аполитичный, услышал впервые в жизни. Будучи руководителем подвергшегося непрошенной благотворительности учреждения, врач здраво оценил свои шансы пойти «по статье» за участие в мутных схемах по сбору средств и кинулся в полицию, где написал на «меценатов» заявление.

После того, как Пивоварова вызвали для беседы в 46 отдел полиции Петродворцового района, начали происходить удивительные вещи. Вечером, когда руководство станции отсутствовало, к зданию подъехали на машине неизвестные господа и деловито выгрузили несколько коробок. Позднее в группе «Открытой России» этот визит будет предъявлен в качестве отчета о сотне якобы доставленных медикам костюмов СИЗ. За кадром остался тот факт, что на станции в момент высадки «звездного десанта» отсутствовали лица, уполномоченные принимать товарно-материальные ценности, а на «гуманитарную помощь» не было документов. Даже если в упаковках действительно были средства индивидуальной защиты, то никакой гарантии, что эти изделия можно безопасно использовать, у медиков не было. Руководство станции, узнав о происшествии, потребовало, чтобы «благодетели» забрали свое добро обратно.

Увы, по итогу всех этих манипуляций, работники станции оказались втянуты в скандал. В соцсетях уже нагнетается травля со стороны оппозиционно настроенных пользователей.

К слову, на странице «Открытой России» внезапно объявившей себя социально ответственной организацией, происходят симптоматичные события. Профильную повестку «борьбы за все хорошее против всего плохого» и даже акцию «За Жизнь!» внезапно потеснили полные драмы сюжеты о пострадавших медиках (с обязательным указанием суммы, которая требуется для их спасения). Еще одна важная часть летописи — страшные истории о надзорных органах, которые посмели проверить, действительно ли в подвергшихся спасению учреждениях есть нарушения (о возможном привлечении к ответственности должностных лиц в случае выявления этих нарушений речи, конечно, в публикациях не идет).

Помогать медикам в сегодняшнее сложное время, безусловно, похвально. Но градус пропаганды на страницах ОР зашкаливает настолько, что неискушенному пользователю отличить настоящую беду от расширения корзины донатов практически нереально. Так, в закрепленной на момент написания материала записи сказано, что срочно требуется 500 тысяч рублей — именно такая сумма должна спасти сотрудников скорой помощи города Кинешма. Ниже аргумент — видеосюжет с тремя фельдшерами.

Особо непонятливым объясняют, как именно это видео надо понимать:

«В ролике они (медики. — Прим. ФАН) говорят о том, что больных коронавирусом становится все больше и что самим врачам требуется защита, чтобы продолжать выполнять работу и случайно не заразить пациентов и своих близких».

Правда, сами на видео говорят иначе — оказывается, о нехватке средств они узнали из СМИ.

На основной площадке сбора средств пользователей отчетами не балуют: вкратце озвучивается якобы полученная и потраченная сумма, а также факт сотрудничества с рестораторами в рамках проекта #доверьтесьнашимрукам по доставке горячих обедов медперсоналу. Почему перечислять пожертвования нельзя напрямую самим рестораторам — остается за кадром. Не слишком добавляет информативности об объеме поступивших от населения средств скромно затерянный в нижнем правом углу страницы акт сверки взаиморасчетов между ГК «Романс Фкд» и АНО «Консультант» за 14 апреля.

По мнению депутата Госдумы Евгения Марченко, к которому обратился за помощью уже пострадавший от «благодетелей» медик из Петербурга, «Открытая Россия» в своей бурной деятельности окончательно перешла все границы и сейчас занимается откровенным мародерством. По данному факту депутат уже направил соответствующие обращения в прокуратуру, МВД и Следственный комитет как регионального, так и федерального уровней.

«Как депутат, я буду добиваться возбуждения уголовного дела по 159 статье УК РФ «Мошенничество», — заявил парламентарий. — «Открытая Россия» собирает с людей деньги то на средства индивидуальной защиты, то на проживание, то вообще на еду медикам. А вместо прозрачных финансовых отчетов показывает читателям видео с саморекламой активистов. Куда пошли деньги? Сколько собрали? Никто не знает. Если ты хочешь заняться благотворительностью и помочь врачам — переводи в учреждение личные средства, а не проси людей дать тебе денег, чтобы ты отнес их медикам, а потом вместо отчетов снял про себя рекламный ролик. Сейчас, в такое трудное для всей страны время, оппозиция наживается на лучших чувствах граждан, одновременно разобщая общество своими фейками и добавляя медикам проблем. Например, мой заявитель, не пожелав быть втянутым в аферу и действуя в правовом поле, теперь оказался в центре скандала. Каждый день ему названивают десятки людей — активисты, журналисты. И это с учетом его графика, когда скорая помощь перегружена, а врачи бьются на передовой с вирусом».

Что касается возможных нарушений и безопасности медперсонала, то Марченко призывает трезво оценивать ситуацию.