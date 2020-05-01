ВОЗ назвала причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии

Минск, 1 мая. Одна из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии заключается в отсутствии адекватных мер физического дистанцирования граждан. Такое мнение выразил представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев.

По его словам, эпидемия в стране перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, а это требует срочного усиления карантинных мер. Бердыклычев считает, что если адекватных решений со стороны властей не будет, ожидать перелома в ближайшее время не стоит.

Представитель ВОЗ отметил, что в Белоруссии на протяжении последних четырех с половиной недель наблюдается устойчивый рост числа новых случаев заражения. А темп прироста является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ.

«При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев», — констатировал эксперт.

Бердыклычев обратил внимание, что в Белоруссии стараются увеличить потенциал лабораторного тестирования на коронавирус, что влияет на улучшение выявляемости инфицированных. Однако и это не поможет республике скорее приблизиться к окончанию эпидемии, если не будет строгих карантинных мер, констатировал он.

Как отмечает «Утро.ру», ВОЗ уже выносила предупреждение президенту Белоруссии Александру Лукашенко, однако он не воспринял его всерьез, считая, что паника вокруг COVID-19 надуманная.

По последним данным, в республике число заболевших коронавирусом превысило отметку в 14 тысяч человек, передает НСН. Удалось вылечить почти три тысячи пациентов, 93 человека скончались.

Ранее ООН призвала Белоруссию принять незамедлительные и масштабные меры по ужесточению физического дистанцирования на фоне распространения инфекции.