Названы преимущества нового средства защиты от коронавируса перед масками

Москва, 1 мая. Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщил MedicalXpress. По их мнению, у нового средства защиты есть масса преимуществ.

Специалисты из Университета Айовы считают, что пластиковый щиток, который используется многими медицинскими работниками, удобнее как в носке, так и с практической точки зрения.

В частности, по мнению экспертов, новое средство защиты рассчитано на многоразовое использование в отличие от медицинской маски. Кроме того, оно с легкостью очищается с помощью мыльной воды и антисептиков. Еще одним плюсом щитка стало то, что его не нужно снимать при общении с людьми.

Ученые уверяют, что новое средство защиты уменьшает воздействие коронавируса на 92%, а при применении стандартной маски этот показатель ниже. То есть тряпичное изделие хуже защищает человека от проникновения инфекции.

«Имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 сантиметра от зараженного», — указали медики.

Эксперты уточнили, что масштабные исследования пока не проводились.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в середине марта ситуацию с коронавирусом пандемией. На сегодняшний день, число инфицированных во всем мире превысило три миллиона человек, более миллиона смогли победить болезнь, свыше 200 тысяч скончались.