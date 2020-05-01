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Названы преимущества нового средства защиты от коронавируса перед масками

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Названы преимущества нового средства защиты от коронавируса перед масками

Москва, 1 мая. Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщил MedicalXpress. По их мнению, у нового средства защиты есть масса преимуществ.

Специалисты из Университета Айовы считают, что пластиковый щиток, который используется многими медицинскими работниками, удобнее как в носке, так и с практической точки зрения.  

В частности, по мнению экспертов, новое средство защиты рассчитано на многоразовое использование в отличие от медицинской маски. Кроме того, оно с легкостью очищается с помощью мыльной воды и антисептиков. Еще одним плюсом щитка стало то, что его не нужно снимать при общении с людьми.

Ученые уверяют, что новое средство защиты уменьшает воздействие коронавируса на 92%, а при применении стандартной маски этот показатель ниже. То есть тряпичное изделие хуже защищает человека от проникновения инфекции.

«Имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 сантиметра от зараженного», — указали медики.

Эксперты уточнили, что масштабные исследования пока не проводились.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в середине марта ситуацию с коронавирусом пандемией. На сегодняшний день, число инфицированных во всем мире превысило три миллиона человек, более миллиона смогли победить болезнь, свыше 200 тысяч скончались.

Названы преимущества нового средства защиты от коронавируса перед масками

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Источник: MedicalXpress
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