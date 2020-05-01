Украинцам перекрыли подъезды к морям на время майских праздников

Киев, 1 мая. Власти Запорожской и Николаевской областей Украины перекрыли подъезды к побережью Черного и Азовского морей на период майских праздников, чтобы избежать распространения коронавируса, нарушителей будут штрафовать. Об этом сообщает телеканал ТСН.

«Шлагбаумами на пути к морю на Запорожье к майским праздникам перекрыли подъезды к Азовскому побережью, чтобы остановить желающих погулять у моря и предотвратить распространение коронавируса», — говорится в сообщении.

Блокпосты расположились по пути на все курорты, включая популярные среди отдыхающих Бердянска и Кирилловки.

Доступ на закрытую территорию разрешается только экстренным службам, грузовикам с продовольствием и местным жителям с соответствующей регистрацией.

Аналогичные меры приняты в Николаевской области, где с 1 до 3 мая перекрыты все выезды в зоны отдыха сел Коблево, Луговое, Морское и Рыбаковка. Правоохранители будут патрулировать территорию и штрафовать нарушителей санитарных норм карантина.

Напомним, что 12 марта из-за вспышки COVID-19 на Украине был на месяц введен общенациональный карантин. Позднее он был продлен до 11 мая.

Украинцам запрещено собираться на улицах в группы более двух человек (за исключением случаев сопровождения детей), гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Кроме того, граждане обязаны носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что первый этап плана по ослаблению ограничительных мер в украинской столице начнут внедрять с 12 мая. Он уточнил, что на такие меры власти пойдут в том случае, если не будет наблюдаться резкое увеличение заболевших, передает радио Sputnik.