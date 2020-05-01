Эпидемиолог озвучила три сценария окончания пандемии коронавируса

Чикаго, 1 мая. Ответ на вопрос о том, когда окончится нынешняя пандемия коронавируса, может дать опыт трех предыдущих эпидемий, считает эпидемиолог и эволюционный биолог Сара Коби из Чикагского университета.

Эксперт, говоря о сроках завершения пандемии коронавируса нового типа, озвучила три сценария развития событий. Первым делом она вспомнила об эпидемии «испанки» 1918–1919 годов. Тогда вирусом гриппа N1H1 переболели около 500 миллионов человек. По миру стремительно прокатились три волны пандемии, самой смертоносной стала вторая.

«Огромное количество переболевших «испанкой» людей приобрели иммунитет к вирусу», — цитирует Коби KP.Ru.

Эпидемиолог считает, что вирус могут «задушить» и эффективные ограничительные меры, как было в 2002–2003 годах во время вспышки атипичной пневмонии. Причиной эпидемии тогда стал коронавирус SARS-CoV, «близкий родственник» нынешнего коронавируса. Вирус выдавал себя яркими симптомами — высокой температурой и затрудненным дыханием. Поэтому выявить и изолировать больных было проще, чем сейчас, когда многие переносят заболевание бессимптомно.

Выступить в роли «волшебной палочки» может и вакцина, как было с эпидемией свиного гриппа в 2009 году, считает эксперт.

«Через полгода после появления вируса уже была разработана вакцина. Благодаря прививочной компании вторая волна заболевания не представляла особой опасности», — рассказала Коби.

Эпидемиолог уверена, что для остановки нынешней пандемии одного фактора недостаточно. По ее мнению, необходимо сочетание всех трех описанных ею пунктов.

О вспышке пневмонии власти Китая сообщили в декабре прошлого года, затем вирус из КНР быстро распространился по миру. Некоторые специалисты полагают, что SARS-CoV-2 могли разработать в Америке и завезти на территорию Китая, тому есть ряд доказательств.

Специалисты американского университета Джонса Хопкинса объявили, что коронавирусом заболели уже более трех миллионов человек, около 200 тысяч скончались. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Над вакциной от SARS-CoV-2 работают многие страны, в том числе Россия. В стране зафиксировано более 114 тысяч случаев заражения. Власти принимают все возможные меры для противодействия вирусу. Минобороны РФ на этой неделе ввело в эксплуатацию шесть инфекционных центров, которые помогут в этой борьбе.