Находки в схроне Яроша развенчали обвинения Украины против «диверсантов ФСБ»

Руководство Украины продолжает преследовать бывших «героев Евромайдана». К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей после известия о том, что украинские правоохранители начали расследование по факту обнаружения ими большого схрона с вооружением ультраправых националистов.

Сто тонн боеприпасов и другие «ништяки»

29 апреля Офис генерального прокурора Украины, до прошлогоднего «ребрендинга» именовавшегося Генпрокуратурой, отчитался на своем сайте о невероятном успехе в борьбе с незаконным оборотом оружия.

Изъятие припрятанных то тут, то там патронов, гранат, пистолетов и автоматов давно уже стало обыденностью на постмайданной Украине. Но все это померкло на фоне богатства, которое военная прокуратура и нацполиция внезапно нарыли при «осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве» на территории Донецкой и Днепропетровской областей!

Список обнаруженного в тылу действующей в зоне ООС (до «ребрендинга» 2018 года — зона АТО) группировки ВСУ «ничейного» имущества потрясал. На территории бывших городского клуба и детского лагеря украинские правоохранители нашли следующие «ништяки»:

— командирская модификация боевой машины пехоты БМП-2К;

— бронетранспортер БТР-70;

— 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»;

— два 120-мм миномета 2Б11;

— 82-мм автоматический миномет «Василек»;

— 14,5-мм противотанковое ружье ПТРД;

— две 30-мм автоматические пушки 2А42;

— 63 переносных противотанковых ракетных комплекса 9К111 «Фагот»;

— две пусковые установки и противотанковые ракеты другого ПТРК;

— 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя»;

— два станковых пулемета Максима;

— ручной пулемет РПК;

— два танковых пулемета ПКТ;

— крупнокалиберный станковый пулемет ДШК;

— пять ручных противотанковых гранатомета РПГ-7;

— пять подствольных гранатометов;

— 25 автоматов Калашникова;

— три неопознанных образца стрелкового оружия калибров 7,62-мм и 12-7-мм;

— автоматический пистолет Стечкина;

— и порядка 100 (!) тонн боеприпасов, среди которых: несколько сотен 122-мм снарядов к гаубице Д-30, 1500 120-мм минометных мин, 300 100-мм снарядов к противотанковой пушке МТ-12 «Рапира», 1000 82-мм минометных мин и 73-мм выстрелов к станковому противотанковому гранатомету, 5000 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ-17М, более тысячи ручных гранат, более полумиллиона патронов разных калибров, более 200 противотанковых и противопехотных мин, а также другие боеприпасы и взрывчатые вещества.

По факту обнаружения данного «клада» украинские правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины, о чем и отрапортовали 29 апреля на прокурорском сайте.

«Не схрон, а база спецназа ВСУ!»

Не успела украинская общественность подобрать челюсти, упавшие от фантастической наглости пресловутых «сепаров» и «агентов ФСБ» (ну а кто же еще мог устраивать на «Незалежной» такие титанические схроны с оружием?), как эти самые челюсти пришлось ронять обратно. Потому что редактор интернет-портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов возопил нечеловеческим голосом:

«Высылайте срочно санитаров и вакцину от тупости в военную прокуратуру и нацполицию Донецкой области, и в пресс-службу офиса генпрокурора!..»

После чего объявил: обнаруженный в клубе и лагере схрон с оружием — это кого надо схрон. Потому что это вовсе не заброшенные постройки, а «база 3-го полка спецназ ВСУ»!

Далее Бутусов, со ссылкой на анонимный источник из ВСУ, сообщил, что весь инцидент с обнаружением мегасхрона — «это клоунада и показуха» украинских правоохранителей, которые «сфальсифицировали уголовное дело и сейчас себе еще ордена потребуют».

Таким образом, главред «Цензор.нет» запулил приличных размеров камешек в огород действующего генпрокурора Ирины Венедиктовой, протеже президента Владимира Зеленского. Но еще больших размеров бульник туда же отправил лидер ультраправых националистических группировок «Правый сектор»1 и «Украинская добровольческая армия» (обе — экстремистские организации, запрещенные в РФ) Дмитрий Ярош.

Ярош, недавно обозвавший Зеленского «ликвидатором Украины», пояснил, откуда на так называемой «базе спецназа» взялась груда военной техники, оружия и боеприпасов. Оказывается, ранее все это принадлежало… правосекам из 5-го батальона УДА, действовавшего в зоне АТО.

Когда в 2018 году батальон был выведен из Донбасса, националисты якобы передали свое вооружение 3-му полку спецназа, который должен был поставить «подарок» на баланс ВСУ. Поставил или нет — неизвестно, но лидер украинских националистов оказался до крайности возмущен действиями правоохранителей. Мол, они наверняка знали от военных и эсбэушников, чье «железо» хранится на «базе спецназа».

«Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу. Сами себя топят», — пнул Ярош Венедиктову, ее подчиненных и заодно Зеленского.

Украине пора трезветь

Нам тоже не верится, что сотрудники военной прокуратуры и нацполиции Украины нагрянули на «базу спецназа» без четкой информации, что там спрятано и кому это принадлежит. Судя по решительности их действий и риторике Офиса генерального прокурора Украины, содержимое мегасхрона на баланс ВСУ целиком или частично так и не было поставлено.

Проще говоря, техника, вооружение и боеприпасы де-факто оставались собственностью националистов, и правоохранители явились на «базу», чтобы целенаправленно изъять этот «клад». Не просто же так мгновенно взъерепенился Бутусов, водивший шашни с правосеками еще со времен истории с «визиткой Яроша», да и сам лидер «Правого сектора»!

Таким образом, действия украинских правоохранителей можно квалифицировать как продолжение процесса «задвигания» в угол Яроша и Ко. Естественно, главного правосека, поднявшегося на волне «Евромайдана», это совершенно не устраивает. Зато полностью устраивает президента Зеленского: неуправляемые ультраправые националисты мешают ему не меньше, чем его предшественнику.

Какая ирония судьбы: в августе 2014 года Ярош и его радикалы грозили Петру Порошенко «развернуть батальоны на Киев», а сегодня лидер «Правого сектора» — уже практически никто. Он способен лишь обзываться и обиженно шипеть в Интернете.

Добавим, что инцидент с мегасхроном правосеков приоткрывает тайну многочисленных тайников с оружием «сепаров», которые СБУ и нацполиция находит чуть ли не каждый месяц. По сути, схрон Яроша развенчал обвинения Украины против «диверсантов ФСБ». Ведь теперь понятно, что часть таких находок принадлежит нелегальным торговцам оружием из криминальных кругов, а другая часть — правосекам: они тоже вполне могут подпольно приторговывать военным «железом», добытым после «Евромайдана».

Украинской пропаганде остается только оплакать смерть еще одной легенды, старательно пестуемой все последние годы. Как оказалось, ни Москва, ни Донецк с Луганском не имеют никакого отношения к появлению на украинской территории схронов с оружием. История с обнаружением «клада» правосеков доказывает это вполне наглядно.

Таким образом, истинная подоплека событий на Украине, где тайники с оружием устраивают не «сепаратисты», но собственные националисты, а армейские склады взрывают не «русские дроны», но собственные военные, становится все более явной.

И это хорошо, это правильно. Украине давно пора начать трезветь.

1 Организация запрещена на территории РФ.