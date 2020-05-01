Коронавирус в России 1 мая 2020 года: рекорд по приросту заболевших, статистика по городам

Федеральное агентство новостей представляет актуальные на утро 1 мая 2020 года сведения о распространении коронавируса и борьбе с ним в России и мире.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки, 30 апреля, в России был зарегистрирован рекорд по числу выявленных заболевших коронавирусом — 7 933 человека в 85 регионах страны. Общее число инфицированных в РФ достигло 114 431 человек, из которых 13 220 выздоровели, 1 169 умерли (96 из них — вчера).

Если говорить о регионах, то самый большой прирост заболевших за сутки зарегистрирован в Москве — 3 561 человек, на втором месте Подмосковье — 797 заболевших за сутки, на третьем — Петербург, где выявили 349 инфицированных.

Топ-10 регионов по количеству зараженных коронавирусом на сегодняшний день выглядит так: Москва (57 300 больных), Московская область (12 507), Петербург (4 411), Нижегородская область (2 123), Дагестан (1 553), Мурманская область (1 313), Краснодарский край (1 083), Тульская область (1 047), Ростовская область (1 026), Калужская область (1 006).

На сегодняшний день в России проведено свыше 3,7 млн тестов на COVID-19, у 44,5% или 3 534 зараженных, выявленных за минувшие сутки, коронавирус протекает бессимптомно.

Коронавирус в мире

На данный момент в мире зарегистрировано 3 323 331 заболевших коронавирусом, из них 1 053 150 человек выздоровели, 234 417 умерли.

На первом месте по количеству инфицированных находится США, там зарегистрировано 1 095 304 случая, 63 871 человек погибли.

Далее следуют Испания (239 639 заболевших, 24 543 умерших), Италия (205 463 заболевших, 27 967 умерших), Великобритания (171 253 и 26 771), Франция (167 518 и 24 376), Германия (163 009 и 6 623), Турция (120 204 и 3 174). Россия в этом списке занимает восьмое место.

Если же говорить о летальности от коронавируса как о соотношении количества умерших к общему числу заболевших, то самый высокий показатель в Бельгии — 15,72%. Там на 49 032 заболевших приходится 7 703 умерших. Далее следуют Великобритания (15,64%), Франция (14,56%), Италия (13,62%).

Летальность от COVID-19 в России

В России летальность от коронавируса составляет 1,03%.

Если же говорить о летальности от COVID-19 в отдельных регионах РФ, то самая высокая — 5,23% — зафиксирована в Псковской области. Далее следуют Удмуртия (3,38%), Иркутская область (3,25%), Ингушетия (2,86%) и Омская область (2,80%). Самая низкая летальность зарегистрирована в Татарстане — 0,11%.