Джигурда вспомнил старые обиды и вызвал Соловьева на боксерский бой

Москва, 1 мая. Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Владимира Соловьева на боксерский поединок. По словам артиста, он готов провести настоящий бой на боксерском ринге, а не в онлайне.

Джигурда заявил, что Соловьева «любит божественной любовью», но не уважает ведущего за его поведение. Артист вспомнил старые обиды — по словам актера, Соловьев оскорбил его ложью, которая прозвучала в одном из выпусков программы телеведущего.

«В твоей программе прозвучала ложь, что я занес кому-то деньги и купил паспорт ДНР. Еще вызываю тебя на дуэль за то, что ты не давал говорить профессору-вирусологу Игорю Гундарову. За то, что ты похабно ведешь себя с Василием Уткиным, мною любимым», — сказал 58-летний актер в интервью Kp.ru.

Знаменитость объяснил, что выбрал боксерский ринг неспроста. Он напомнил, что Соловьев тренируется и боксирует, и призвал его бояться получить от него.

«Я многоликий и единый. Но очень нежный. Я не позволю, чтобы циники вроде Владимира Соловьева растоптали мой аленький цветочек. Я нокаутирую Соловьева», — сказал Джигурда, заявив, что надеется, что к телезвезде вернется совесть.

На вызов Соловьев пока не ответил.

Недавно телеведущий Владимир Соловьев и спортивный журналист Василий Уткин устроили словесную перепалку в Сети. Комментатор раскритиковал действия властей во время пандемии, на что отреагировал Соловьев, который негативно высказался в адрес Уткина.