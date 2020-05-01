Старейший актер театра Вахтангова умер в Москве

Москва, 1 мая. Старейший актер Театра имени Вахтангова Евгений Федоров скончался в Москве на 97-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

Федоров скончался в ночь на 1 мая после тяжелой продолжительной болезни. В театре добавили, что о церемонии прощания станет известно позднее.

Заслуженный артист РСФСР перенес инсульт. Несмотря на серьезную болезнь, он до последнего дня выходил на театральную сцену. Зрители хорошо его помнят по ролям Рабби Авмэзера в постановке «Улыбнись нам, Господи» и обитателя пансиона в спектакле «Последние луны».

Евгений Феодоров родился в семье работницы кинофабрики имени Чайковского. Сведений о его отце нет. Летом 1941 года вместе со однокурсниками Федорова отправили под Смоленск, где он рыл противотанковые траншеи. Артист получил медаль «За оборону Москвы».

После окончания Театрального училища имени Щукина в 1945 году Федоров вошел в труппу Театра имени Вахтангова. Он прослужил там до самой смерти.

Брат Федорова — известный актер Александр Збруев, которому в этом году уже исполнилось 82 года. Сын и внук Феодорова пошли по его стопам.

Петр Федоров работал на телевидении и снимался в кино, Петр Федоров-младший стал известным российским актером и сценаристом. Он снимался в фильмах «Обитаемый остров», «Мужчина с гарантией», «Сталинград».