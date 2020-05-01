Фотограф из Сибири путешествует по Байкалу. ФАН-ТВ 

Фотограф из Иркутска Станислав Толстнев проводит самоизоляцию в уединении, в дикой природе, на озере Байкал. Сибиряк отправился в путешествие на своем УАЗе, который переоборудовал под мини-дом. На крыше машины установил солнечную батарею. Солнечной энергии хватает, чтобы заряжать камеру, ноутбук, а еще мини-холодильник, бойлер и даже мультиварку с микроволновкой. Внутри автомобиля Станислава стало довольно комфортно.

«Это у меня спальное место. Сейчас оно в одноместном варианте, при необходимости раскладывается, получается двухместный вариант. Здесь у меня находится канистра с чистой водой, тут стоит водяной насос, здесь раковина», — показывает фотограф.

Станислав много путешествует по диким местам, он фотографирует природу. Съемки проводит обычно дважды в день: на рассвете и на закате. В путешествие брал с собой и 11-летнено сына. Сейчас мальчик вернулся домой, чтобы продолжить дистанционные занятия в школе. А Станислав продолжает свое путешествие по Байкалу.