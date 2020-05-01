Кудрявцева подала в суд на оскорбившего ее Разина

Москва, 1 мая. Известная телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина за многочисленные нападки в ее адрес.

Музыкальный продюсер, как отмечали фанаты, не раз оскорблял Кудрявцеву. Например, однажды он заявил, что телеведущая после развода отдала в детский дом сына Жана, отцом которого является барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк. Разин утверждал тогда, что ему пришлось забрать ребенка к себе.

«А в прошлом году совсем разошелся и написал в сети пост: мол, когда-то во время гастролей они с группой вызывали девчонок в гостиницу. И что с ними была Кудрявцева», — передает Telegram-канал Mash.

По данным авторов канала, Кудрявцева не сдержалась и подала в суд, где потребовала компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей. Кроме того, она хочет получить 500 тысяч рублей с крупного издания, которое процитировало скандальный пост Разина.

Отметим, что музыкальный продюсер не раз резко высказывался в адрес звезд отечественного шоу-бизнеса. Совсем недавно он заявил, что певцы Алла Пугачева и Валерий Леонтьев скоро окажутся в нищете из-за эпидемии коронавируса, пишет НСН.

Разин также назвал телеведущую, журналистку и правозащитницу Екатерину Гордон «самой опасной бабой для всех мужиков в России» и призвал держаться от нее подальше.