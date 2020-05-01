Депутат Гаврилов объяснил отказ Киева от гумпомощи из России истерикой радикалов

Москва, 1 мая. Украинский режим продемонстрировал крайнюю беспомощность перед лицом радикалов, заблокировавших предоставление гуманитарной помощи, которое осуществлялось при поддержке уполномоченных по правам человека России и Украины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Режим продемонстрировал крайнюю беспомощность перед лицом радикалов, заблокировавших предоставление гуманитарной помощи, которое осуществлялось при поддержке уполномоченных по правам человека России и Украины», — сказал он.

По словам Гаврилова, во время пасхальных праздников православные верующие, организации и фонды России подготовили гуманитарную помощь, предназначенную для страдающих монахов, насельников Киево-Печерской лавры и всех киевлян. Груз содержит не только маски, но и необходимые лекарства в период распространения коронавируса.

Он отметил, что были подключены правозащитники, в частности, российским омбудсменом Татьяной Москальковой были проработаны вопросы доставки гуманитарной помощи, но проект был сорван из-за «истеричной реакции представителей блока Порошенко». Они, по словам Гаврилова, заявили, что эта помощь противоречит национальным интересам Украины и направлена на захват лавры.

«Мы видим, что нацисты в год 75-летия Победы поднимают голову на Украине, обрекая на тяжкие страдания и гибель в условиях коронавируса миллионы жителей Украины. Мы надеемся, что не только жители Украины, но и международные организации и другие страны дадут исчерпывающую оценку нынешнему режиму, который действует исключительно под давлением экстремистов, для которых жизнь человеческая является пылью Бабьего Яра», — заявил Сергей Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что Украина отказалась от гуманитарного сотрудничества, которое является единственным ключом к преодолению сложившегося кризиса.