Рейтинг самых дорогих звездных эскортниц появился в Сети

Москва, 1 мая. Новый рейтинг самых дорогих эскортниц среди отечественных звезд появился в Сети. В списке элитных девушек по вызову оказалась и 31-летняя солистка нынешнего состава «ВИА Гры» Эрика Герцег.

Сама артистка заявляла, что сексуальность является частью ее сценического образа, но существует мнение, что ради привлечения клиентов она перенесла несколько пластических операций: увеличила губы и грудь и изменила форму носа.

Несмотря на то, что личная жизнь певицы складывается успешно — звезда давно помолвлена с неким Михаилом — в Интернете продолжают появляться слухи о том, что она якобы оказывает эскорт-услуги. Согласно последним данным, за одну встречу с эффектной блондинкой нужно заплатить 14 тысяч долларов, пишет «СтарХит». С такой расценкой Герцег расположилась на второй строчке списка.

Первое место в рейтинге делят сразу три девушки: блогер и модель Ксения Бурда, владелица шоурума Ксения Воробьева и дизайнер Анна Чибисова. Сообщается, что услуги этих персон обойдутся в 15 тысяч долларов. По мнению журналистов, высокая стоимость в данном случае объясняется безупречной репутацией и хорошим образованием девушек.

За меньшие деньги якобы можно провести вечер с участницей реалити «Каникулы в Мексике — 2» Нитой Кузьминой (он обойдется примерно в 800 тысяч рублей) и со звездой программы «Инстаграмщицы» Марией Капшуковой (700 тысяч).

В рейтинг эскортниц также вошли модели Света Билялова, Диана Мелисон, Анна Аксюк и певица Диана Иваницкая.

Ранее в оказании эскорт-услуг призналась телеведущая Дана Борисова, передает «Газета Кемерова». Она рассказала, что занималась сексом за деньги несколько раз в состоянии опьянения, поскольку в трезвом сознании делать это не могла.