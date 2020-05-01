Гаспарян назвал популизм единственной мотивацией КПРФ, проводящей первомайские акции

Москва, 1 мая. Политолог Армен Гаспарян осудил КПРФ, которая проводит акции и пикеты 1 мая во время пандемии коронавируса. По его мнению, популизм — единственная мотивация коммунистов.

Председатель центрального аппарата КПРФ Валерий Рашкин вышел на одиночный пикет в Москве 1 мая. На его транспаранте красуются стандартные лозунги коммунистов. Лидер петербургского КПРФ Ольга Ходунова и еще порядка десяти единомышленников возложили цветы недалеко от Путиловского завода. Примечательно, что все участники нарушили режим самоизоляции и не использовали средства индивидуальной защиты.

«Они надели маски? – нет. Вы знаете, у меня отношение безотносительно всей этой дури бесконечной от наших коммунистов. У КПРФ два видных человека болеют коронавирусом – [Леонид] Калашников и [Дмитрий] Новиков. Тем более, те, кто с ними в контакте должны быть максимально осторожны. Лучше всего самоизолироваться. Коронавирус не шутка», — сказал политолог в интервью Nation News.

Гаспарян считает, что коммунисты устроили «показательную акцию игнорирования всего, чего только можно». Рассуждая о целях подобных акций КПРФ, политолог задался рядом вопросов: «Это презрение к кому? К коронавирусу? Ему без разницы дело Ленина и всех прочих. К обществу российскому, которое в ужасе постоянно смотрит за сводками по числу заболевших?». Он добавил, что лично ему непонятно, кому и что пытаются доказать члены КПРФ, устраивая такие акции во время пандемии.

КПРФ с самого начала эпидемии критикует любые ограничительные меры, принимаемые российскими властями для противодействия распространения коронавируса. Например, Рашкин назвал меры «неадекватными» и угрожал многочисленными стихийными митингами, если не будут приняты предложения коммунистической партии.

Большая часть идей КПРФ похожи на популистские предложения, которые выдвинул скандальный блогер Алексей Навальный. Тесная связь между КПРФ и «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) появилась после «Умного голосования», организованного псевдооппозиционером во время прошлогодних выборов в Мосгордуму. Инициатива блогера позволила многим коммунистам получить места в столичном парламенте.