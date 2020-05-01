Подозреваемый в пропаганде наркотиков сотрудник ФБК оказался с уголовным «багажом»

Координатора архангельского штаба Алексея Навального Андрея Боровикова подозревают в пропаганде наркотиков с использованием соцсетей. Либеральные СМИ уже пытаются выставить его как «жертву режима». Однако на поверку Боровиков оказался не так чист, как о нем пишет оппозиция. Подробнее об этом в нашем материале.

Региональные филиалы главы ФБК Алексея Навального в очередной раз оказались замешаны в сомнительной истории. На этот раз речь идет о председателе архангельского штаба Андрее Боровикове, в отношении которого возбудили административное дело о правонарушении, предусмотренном первой частью статьи 6.13 КоАП «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств».

Выяснилось, что в ходе мониторинга аккаунтов Боровикова в соцсетях был обнаружен контент с изображением листьев и кустов конопли, что считается незаконной рекламой растений, содержащих наркотические вещества. В протоколе говорится, что подобные изображения и видеофайлы «формируют позитивное отношение подростков к наркотическим веществам». Главе архангельского штаба грозит штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Либеральные СМИ уже выставляют Боровикова «жертвой режима» - якобы, еще один человек, пострадавший за «невинный» контент в соцсетях. Однако некоторые факты из биографии главы штаба говорят о том, что он не за «политическую активность» взят на «карандаш» у правоохранительных органов.

Уголовник «со стажем»

Боровиков давно не ладит с законом. По информации СМИ, его история с криминальным уклоном началась в 2007 году, когда он был осужден Североморским гарнизонным военным судом Мурманской области на 3 года по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подробности дела неизвестны – тогда молодой человек еще не попадал в поле зрения СМИ. Вышеупомянутая статься закона подразумевает лишение свободы сроком до восьми лет, но он отделался тремя годами условно.

Уже в 2008 году, по сообщениям СМИ, Боровиков был вновь осужден, но уже по другому делу. Как сообщают журналисты, Североморский гарнизонный военный суд Мурманской обрасти приговорил юношу к 6 месяцам лишения свободы по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Суд объединил приговоры на 2007 и 2008 года – в общей сложности в тюрьме Боровиков провел 3 года и 2 месяца.

Уже через 7 лет молодой человек стал фигурантом еще одной криминальной истории – в 2018 году СМИ стало известно, что на него было возбуждено дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Однако ход делу не был дан - оно было прекращено в связи с примирением сторон. Как предполагают СМИ, молодой человек мог просто откупиться.

В 2019 году Боровиков, несмотря на такой «послужной список», возглавляет штаб Навального в Архангельске. «Карьеру» глава филиала начал делать стремительную – за год он снова стал фигурантом нескольких дел. За короткий промежуток времени Боровиков успел «засветиться» на трех нелегальных митингах, в связи с чем на него было заведено уголовное дело по статье 212 УК РФ о «Массовых беспорядках». Гособвинение назначило 400 часов принудительных работ. На его защиту тут же встал фонд «Мемориал», известный своим пристрастием к отстаиванию интересов «политзэков».

Примечательно то, что в роли «политзаключенных», в основном, выступают преступники и аморальные личности. Сотрудников организации неоднократно обвиняли в преступлениях разной степени тяжести. Например, в отношении главы карельского штаба НКО Юрия Дмитриева и одного из его работников Сергея Колтырина были возбуждены уголовные дела по факту растления малолетних. На «Мемориал» также работал руководитель чеченской ячейки Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков.

С большой долей вероятности можно сказать, что человек, неоднократно преступавший закон, нарушит его еще раз. На данный момент органы охраны правопорядка заинтересовались Боровиковым из-за пропаганды наркотических веществ через соцсети. Дело еще не закрыто и пока неизвестно, ограничивались ли связи председателя штаба Навального с миром наркотиков только на уровне продвижения контента в сетевых аккаунтах.

Наркоманы в рядах Навального

Надо уточнить, что это далеко не первый случай связей людей Навального с наркотиками. Самой нашумевшей историей за последнее время можно считать ситуацию с помощником кемеровского координатора штаба Навального Алексея Сущенко. На его жилплощади правоохранители обнаружили наркотические вещества – они были расфасованы по упаковкам для реализации. По сообщениям сотрудников полиции, у молодого человека нашли около 10 граммов марихуаны. Правоохранители подозревают, что молодой человек продавал запрещенное вещество, в том числе несовершеннолетнему волонтеру штаба Навального. Пойманный с поличным Сущенко признал свою вину. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Также в связях с запрещенными веществами был замечен краснодарский штаб Навального, который возглавляет Лев Гяммер. В публичной чате имени председателя филиала его сторонники вели обсуждение по поводу покупки наркотических веществ через аптеки.