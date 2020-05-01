Молодой муж Бабкиной обрадовался ее возвращению домой

Москва, 1 мая. Гражданский муж певицы и телеведущей Надежды Бабкиной, музыкант Евгений Гор поделился с подписчиками радостной новостью о том, что артистка вернулась домой из больницы.

Судя по весьма эмоциональному посту в Instagram, молодой возлюбленный исполнительницы очень рад ее выписке из больницы.

«Друзья, пишу финальный апдейт, и наконец-то закрываем тему! Надежда Георгиевна Бабкина дома! Выписали здоровенькой даже раньше, чем предполагали! Все. Этот трэш закончился. Ура, товарищи!» — написал Гор.

Как пишет НСН, Бабкину госпитализировали в начале апреля. Артистка почувствовала себя плохо после празднования 70-летия. Поначалу медики подозревали у нее коронавирус, которым заболели многие известные личности. Однако затем ей поставили диагноз двусторонняя пневмония, тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Артистку пришлось ввести в медикаментозную кому. В середине апреля ее перевели из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, который еще называют «звездным».

Бабкина и Гор познакомились в 2003 году. До этого романа исполнительница была замужем за Владимиром Заседателевым — барабанщиком, игравшим в ВИА «Лейся, песня», «Самоцветы» и «Красные маки». Бабкина родила в этом браке сына Данила, который подарил ей внука и двух внучек.