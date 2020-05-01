Дочь Витаса на каблуках станцевала на столе под песню Little Big

Москва, 1 мая. Известный российский певец Витас (Виталий Грачев) и его супруга Светлана показали, как их 11-летняя дочь Алла танцевала на столе.

Семья Витаса находится в самоизоляции. Они развлекают друг друга, играя с собаками и танцуя под веселую музыку. На этот раз звездой вечеринки стала Алла.

Она надела мамины туфли на высоких каблуках, забралась на стол и показала танец под песню Uno группы Little Big. Витас записал ролик и опубликовал его в Instagram.

Звезда 2000-х, который все еще очень популярен в азиатских странах, выступил диджеем. Он организовал звук и танцевал за кадром.

Витас родился в Латвии, он стал популярным благодаря интересной манере петь фальцетом. Самые популярные песни артиста — «Опера № 2» и «Седьмой элемент». В 2009 году Витасу присвоено звание заслуженного артиста Китая.

В Поднебесной у него и его дочери Аллы много поклонников. Девочка уже неоднократно выступала на китайской сцене. Не исключено, что она пойдет по стопам своего отца. У Витаса растет сын Максим, которому уже исполнилось пять лет.

Один из свежих синглов Витас выпустил в 2019 году. Он записал сюрреалистичный клип на песню «Делала».