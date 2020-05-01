В РПЦ сообщили, что мозаику для главного храма ВС РФ переделают

Москва, 1 мая. Мозаика с изображением первых лиц государства для главного храма Вооруженных сил России будет переделана в мастерской-изготовителе. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

По его словам, некоторые фрагменты мозаики, в том числе изображение президента России Владимира Путина, будут заменены. Священнослужитель напомнил, что на 6 мая запланирована торжественная церемония передачи выполненных работ по патриаршему собору.

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин заверил, что элементы мозаики, которые не войдут в композицию для храма, сохранят.

«В храме, в память исторического события — бескровного возвращения Крыма России, будет изображение крестного хода с Корсунской иконой Божией Матери», — сообщил он.

Напомним, что патриарший собор в честь Воскресения Христова строится в парке «Патриот». Он получил статус главного храма Вооруженных сил РФ.

В парке будет большой мемориальный комплекс «Дорога Памяти» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем разместят исторические экспонаты, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ. Мемориальная галерея «Дорога памяти» растянется на 1418 шагов — именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

На территории храма также будет работать музей под открытым небом «Поле Победы», который представляет собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы в 1941 году.