Сирия, 1 мая. ВВС Израиля нанесли авиаудар на юге Сирии. В Хомсе шесть сирийских солдат пострадали при взрыве мины. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по демонстрантам на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: понесли потери и лишились шести военнослужащих в результате взрыва в Хомсе.

ВС Турции и союзные силы: оказали поддержку демонстрантам в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: убила мирного жителя при разгоне протестной акции на юге Идлиба.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на юго-западе провинции Хасака и в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Израиля: нанесли авиаудар на юге Сирии.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): активизировалось на востоке Дейр-эз-Зора, подозреваются в установке СВУ на пути следования автобуса с сирийскими военнослужащими в Хомсе.

Провинция Хомс

Согласно информации военно-аналитического Telegram-канала Directorate 4, в городе Хомс прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, бомба детонировала на территории склада боеприпасов сирийской армии. Источник также сообщает, что автобус с сирийскими военнослужащими подорвался на мине на дороге, связывающей города Пальмира и Хумейма. По неподтвержденным данным, в результате взрыва погибли шесть солдат. Пока что ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за установку СВУ на пути следования автобуса. Под подозрением «спящие ячейки» ИГ.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции войска международной коалиции во главе с США и отряды боевиков «Демократических сил Сирии» были приведены в состояние повышенной боевой готовности. По данным источника в сети Twitter @ OALD24, вертолеты ВВС коалиции совершили разведывательные полеты над территорией. Местные источники также сообщают, что в районе месторождений и газоперерабатывающего завода «Коноко» активизировались террористы запрещенного в РФ «Исламского государства». За последние недели «спящие ячейки» участили вылазки в оккупированных коалицией и SDF зонах, двумя днями ранее боевики напали на конвой ВС США у нефтегазового месторождения Аль-Омар, похитив двух американских солдат.

Провинция Даръа

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что ночью ВВС Израиля нанесли ракетный удар на юге провинции. Как передают местные источники, мощный взрыв был зафиксирован в районе поселка Босра аш-Шам, однако информации о раненных и пострадавших не поступало. По данным источника, удар был нанесен из воздушного пространства над оккупированными Израилем Голанскими высотами, всего было выпущено несколько ракет. По предварительным данным, атака повлекла только материальный ущерб. Тель-Авив пока никак не комментирует произошедшее и не подтверждает свою причастность к ночной атаке. Три дня назад СМИ сообщали об авиаударах армии Израиля по объектам в сирийской провинции Дамаск. Тогда в результате обстрела погибли три мирных жителя, еще четверо получили ранения, включая одного ребенка.

Провинция Идлиб

Согласно информации Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), за прошедшие сутки был зафиксирован он факт открытия огня в Идлибской зоне деэскалации. Как было указано в брифинге руководителя ЦПВС контр-адмирала Олега Журавлева, огонь был открыл со стороны позиций группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Также были зафиксированы два обстрела населенных пунктов Маарет-Мухос и Саракиб.

В городе Идлиб продолжились протесты против открытия КПП между территориями правительственных войск и «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселка Мизназ. Боевики открыли стрельбу по активистам. Согласно информации Telegram-канала Directorate 4, один из террористов протаранил группу демонстрантов на своем автомобиле у деревни Маарет ан-Насан, после чего боевики открыли огонь по мирным жителям. Позднее руководство «Тахрир аш-Шам» приостановило ход работ над переходом и выпустило сообщение согласно которому лица, повинные в гибели протестующих у Мизназа будут наказаны. По информации местных источников, протестующих поддерживают турецкие войска.

Провинция Хасака

Согласно данным агентства Deir Ezzor, в небе над городом Хасака были замечены самолеты-разведчики ВВС международной коалиции. Причины интенсификации разведывательных вылетов в данном регионе не сообщаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.