ФАН нашел доказательство причастности США к похищению социолога Шугалея в Ливии

Сотруднику американского посольства в Тунисе Рэймонду Мэттоксу, которого подозревают в похищении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, решением властей США было присвоено звание полковника.

В день премьеры фильма «Шугалей» на НТВ (начнется в 21.00) Федеральное агентство новостей приоткрывает тайну похищения ученых.

Социология — наука, а не преступление

Весной 2019 года научные сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, Самер Суэйфан и Александр Прокофьев отправились в Ливию для проведения объективных социологических исследований.

Несмотря на то, что научная работа проводилась легально и открыто, в мае 2019 года Шугалей и Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, после чего их поместили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига». Официальных обвинений россиянам так и не было предъявлено, а сами социологи до сих пор содержатся в «Митиге», печально известной бесчеловечными условиями и пытками заключенных.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич уверен, что боевики, подконтрольные «МВД» ПНС, похитили Шугалея и Суэйфана при непосредственном участии сотрудников американских спецслужб.

«На рассвете 17 мая Максим и Самер были захвачены. Как нам удалось узнать, там было порядка пяти джипов вооруженных людей, — рассказал Малькевич. — При этом, как нам потом сообщили наши источники, при захвате среди этих людей на пяти джипах была слышна и английская речь тоже».

Свидетели похищения и ливийские источники ФЗНЦ упоминали о человеке по имени Рэймонд Мэттокс. Жена ливийского активиста Мухаммеда Треки, который оказался в застенках из-за того, что выступил в поддержку россиян, также говорила о периодических визитах в «Митигу» человека по прозвищу «Рэй», говорящего на английском языке.

Как удалось выяснить, человек с таким же именем и фамилией является начальником управления безопасности сотрудничества посольства США в Тунисе.

Настоящие хозяева Ливии

Начнем с того, что об участии американской разведки в похищении российских ученых писала даже The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Чтобы подтвердить свои подозрения и исключить возможность случайного совпадения, потребовалось внимательно изучить биографию г-на Мэттокса. Как оказалось, этот обычный на первый взгляд дипсотрудник американского посольства занимает высокую должность заместителя помощника командующего Африканского командования вооруженных сил США (АФРИКОМ). Под руководством именно этого командования в 2011 году проводилась военная операция США «Рассвет Одиссея» по интервенции в Ливию.

29 апреля 2019 года Сенат США назначил руководителем вооруженных силами в Африке генерала армии Стивена Таунсенда, который сразу же заявил, что его основная цель на этом посту — это противодействие влиянию России в Африке.

Рэймонд Мэттокс является советником по Ближнему Востоку и фактически «правой рукой» генерала Таунсенда в Ливии. С августа 2015 года Мэттокс работал в Триполи в департаменте региональных связей Северо-Западной Африки. В его обязанности входило взаимодействие с министерством обороны Ливии, координация между европейскими и североафриканскими партнерами США. Мэттокс также разработал стратегический план деятельности армии США в Ливии.

В 2014 году офицер служил координатором США по безопасности в Израиле и Палестинской автономии, отвечая за подразделения в Иерусалиме и столице Иордании Аммане. Среди других мест службы Мэттокса можно отметить его многократные командировки в Израиль, Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию и Боснию.

После таких подробностей о деятельности высокопоставленного офицера американской армии Мэттокса практически не остается сомнений в том, что именно он занимался подготовкой и руководством спецоперацией по похищению российских ученых в Триполи руками подконтрольных США боевиков из группировки RADA.

Более того, не исключено, что именно через Мэттокса информация с личного компьютера Максима Шугалея оказалась и в американском издании Bloomberg, и у основателя «Проект.Медиа» Романа Баданина, ранее замеченного в связях с разведкой США.

Награда за захват российских ученых

Очевидно, что решение о захвате россиян в заложники принималось на самом высшем уровне, и этот «успех» был высоко оценен в Пентагоне. Вскоре после похищения российских социологов и их допросов в пыточной тюрьме «Митига» Мэттокса представляют к очередному воинскому званию.

Решение о присвоении Рэймонду Мэттоксу звания полковника было принято на заседании Конгресса США спустя всего три недели после этой спецоперации. Запись об этом нашлась в архивах Сената.

Тот же документ содержит и резолюцию Сената США по Тунису, в которой особо подчеркивается стратегическая роль этой страны в продвижении американской политики и ее успехи на пути «демократизации» общества.

Через свое диппредставительство Вашингтон активно вмешивается в политические процессы в североафриканских странах, препятствуя мирному урегулированию. Случайно или нет, но свежеиспеченный полковник Мэттокс формально числится дипломатическим сотрудником посольства США именно в Тунисе, что и придает ему необходимый дипломатический статус и иммунитет от преследования.

Тем не менее, в конце марта глава ФЗНЦ, председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратился к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту похищения на территории Ливии российских граждан.

Борьба за справедливость

Уже почти год российские ученые-социологи Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан находятся в тюрьме «Митига» без всяких на то оснований и в бесчеловечных условиях, им до сих пор не предъявлено никаких обвинений. Российская сторона предпринимает все возможные меры для скорейшего освобождения своих граждан из африканского плена.

С подачи Александра Малькевича с февраля в Москве у здания ливийского посольства стартовали бессрочные пикеты в поддержку сотрудников фонда, похищенных в Ливии. За несколько месяцев проведения в этой акции приняли участие многие известные личности: депутаты Госдумы РФ, общественные и политические деятели, журналисты и социологи, коллеги Шугалея и Суэйфана. Не прекращается работа и по дипломатической линии.

Мужество российских ученых, оказавшихся в плену у ливийских террористов, не оставило равнодушным и российских кинопроизводителей. 1 мая на телеканале НТВ в 21.00 состоится премьерный показ фильма «Шугалей». Сюжет картины основан на реальных событиях и повествует о судьбе социологов, отправившихся в Ливию с научной миссией. Роли Максима Шугалея и Самера Суэйфана исполняют талантливые российские актеры Кирилл Полухин и Олег Абалян.