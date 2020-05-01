Ученые из США рассказали, как прокормить дополнительные 800 млн человек

Окленд, 1 мая. Существующие сельхозугодья способны прокормить 800 миллионов человек дополнительно, если обеспечить их новыми водохранилищами и модернизированными системами ирригации. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета.

На страницах научного журнала Science Advances появилась работа исследователей, которые проанализировали более 130 районов сельскохозяйственного назначения на планете, где выращивается практически 100% растительной пищи в мире. Оказалось, что качество ирригации угодий в 80% случаев неудовлетворительное.

По мнению ученых из США, усовершенствование действующих систем орошения и создание новых водохранилищ на территориях Африки, Азии и России позволит повысить урожайность выращиваемых культур и, таким образом, дополнительно произвести продукцию для 620 или 800 миллионов человек. Более того, это сэкономит запасы воды, поскольку в таком случае ее потребуется на 20% меньше.

Специалисты убеждены, что важно избегать дальнейшего расширения сельскохозяйственных земель и учиться эффективнее использовать уже существующие, поскольку в этом случае получится минимизировать негативные последствия для окружающей среды. Установлено, что вырубка мангровых лесов под строительство креветочных ферм и тропических лесов под пальмовые плантации приводит к потере невосполнимых запасов углерода в атмосферу.

Ранее ученые сообщили о разрушении айсберга A-68, который считается крупнейшим в мире. Специалисты из университета изучили снимки со спутника Sentinel-1 и пришли к выводу, что от гигантского ледника откололся фрагмент площадью 175 квадратных километров.