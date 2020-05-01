Глава Буйнакска заразился коронавирусом

Махачкала, 1 мая. Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусом. Об этом чиновник написал в Instagram.

Первый тест на коронавирус дал положительный результат. Нургудаев сообщил, что по требованию Роспотребнадзора должен уйти в самоизоляцию.

Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Администрация города продолжит работу в штатном режиме», — сообщил глава Буйнакска.

Нургудаев пообещал, что продолжит работать в удаленном режиме. Он сможет общаться с коллегами по телефону и видеосвязи. Чиновник временно возложил свои обязанности на первого заместителя Шамиля Исаева.

Глава Буйнакска рассказал, что власти планируют работы по улучшению водоснабжения города, ремонт дорог, реконструкции парков. Он призвал местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу.

По данным на 1 мая, в Дагестане 1553 зараженных, 114 человек выздоровели, 12 скончались. Дагестан входит в десятку регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом. На первых строчках Москва и Московская область, Петербург.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек в Тульской, Ростовской и Калужской областях.