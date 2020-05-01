98-летний ветеран объявила о сборе средств для медиков. ФАН-ТВ

Зинаида Корнева — ветеран Великой Отечественной войны. Ей 98 лет. Живет в Северной столице России. Женщина записала видеообращение для британского ветерана Тома Мура. В рамках благотворительного марафона он собрал более 30 миллионов фунтов в знак благодарности медикам Соединенного королевства. В обмен на пожертвования Том пообещал 100 раз обойти на ходунках свой сад.

«Здравствуйте Том, я узнала вашу историю, вы сильный человек и настоящий солдат. Мы вместе с вами победили в 45-том фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом», — отмечает ветеран.

Зинаида Корнева пообещала связать для Тома носки ко дню рождения. 30 апреля ему исполнилось 100 лет. Также пенсионерка объявила о сборе средств для медиков от имени российских ветеранов. Женщина пообещала каждый день до 9 мая рассказывать истории о войне из своей жизни.