Разин обвинил украинские власти в смерти певицы Кирсо

Москва, 1 мая. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил в смерти солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо украинские власти, которые не пускали к ней артистов и не давали возможность перевести деньги.

В своем Instagram-аккаунте Разин сообщил о кончине артистки, которая после инсульта в 2018 году боролась за жизнь.

«Я виню в этом непосредственно украинские власти, которые не допускали к ней артистов, не давали возможность перевести ей деньги. Ни [экс-президент Украины] Петр Порошенко, ни [украинский лидер] Владимир Зеленский не обращали никакого внимания на все мои просьбы», — написал продюсер.

По его словам, последней его просьбой было обращение к Зеленского как к артисту. Разин умолял нынешнего украинского президента пустить его к Кирсо и помочь ей, но, по словам артиста, «эти бездушные люди этого не сделали».

Продюсер принес соболезнования родным и близким певицы и заявил, что обеспокоен состояние родственников звезды — супруга и детей, которым приходится тяжелее всего.

После инсульта Нина Кирсо впала в кому, так и не смогла поправиться. Артистка скончалась 30 апреля в возрасте 56 лет, сообщил «Царьград».