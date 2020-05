Боевики ПНС угрожают захватить Тархуну и убить всех женщин

#شاهد بالفيديو

ميليشيات السراج تهدد بالدخول إلى مدينة ترهونة و قتل كل إمرأة فيها. #ليبيا

Video: Watch the Saraj militias threaten to enter Tarhuna city and kill every woman there. #Libya