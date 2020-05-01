Степаненко рассказала об истериках Петросяна из-за раздела имущества

Москва, 1 мая. Известная артистка Елена Степаненко раскрыла новые подробности развода с бывшим мужем Евгением Петросяном. Она рассказала, насколько не по-мужски повел себя юморист при разделе имущества.

Брак звездной пары был расторгнут Хамовническим районным судом города Москвы 16 ноября 2018 года. Несмотря на это, бывшие супруги продолжают делить имущество.

Степаненко в эфире своей программы «Еще не вечер» призналась, что разборок во время и без того неприятного процесса можно было бы избежать, если бы не истерики Петросяна. По ее словам, муж решил обобрать ее до нитки.

Артистка предложила супругу написать, что достанется при разделе имущества ему, а что ей. Юморист так и сделал.

«Я говорю: «Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую – сюда!». Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну. Наш суд – самый лучший в мире», — рассказала Степаненко.

Она добавила, что Петросян поступил очень некрасиво, поскольку долго скрывал новый роман.

«Настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти», — заключила она.

Петросян в декабре прошлого года женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Такая информация появилась в СМИ, а сама пара долгое время скрывала отношения. Ходят слухи, что пара завела ребенка, воспользовавшись услугами суррогатной матери, передает НСН.

Недавно представитель Степаненко отреагировал на домыслы о молодом любовнике артистки. Он подчеркнул, что юмористка активно работает и не думает о личной жизни.