Число зараженных коронавирусом в трех регионах РФ превысило 1000 человек

Москва, 1 мая. Тульская, Ростовская и Калужская области вошли в десятку регионов России с наибольшим количеством зараженных коронавирусом.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, за сутки в Тульской области выявлено 82 новых случая заболевания. Всего в регионе зафиксировано 1 047 случаев заражения.

В Ростовской области зафиксировано еще 83 инфицированных, всего в области 1 026 случаев заражения. В Калужской области число пациентов с коронавирусом достигло 1 006.

На первых местах в десятке регионов с наибольшим числом зараженных находятся Москва и Московская области, а также Петербург. За ними следуют Нижегородская область, Дагестан, Мурманская область, Краснодарский край.

Напомним, что президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая с сохранением заработной платы. Режим самоизоляции сохраняется, поскольку пик эпидемии в стране еще не пройден.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Челябинской области от коронавируса скончались два человека, в Омской области — один. Российские власти просят граждан оставаться дома на майские праздники, это необходимо для сохранения здоровья.