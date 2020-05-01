Топалов поделился эмоциями после скандала с Тодоренко

Москва, 1 мая. Певец и муж телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов заявил, что устал от травли его семьи из-за скандала с участием его жены.

Бывший солист группы Smash обратился к подписчикам в своем Instagram-аккаунте и рассказал о своих чувствах после скандальной истории.

«Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого», — написал 34-летний артист, предложив всем «двигаться вперед».

Регина Тодоренко оказалась в центре внимания после ее слов о домашнем насилии. Девушка в одном из интервью заявила, что женщины могут сами быть ответственны за то, что на них поднимают руку. В частности, она спросила, что делали жертвы домашнего насилии, чтобы их не били.

Ее высказывание вызвало осуждение в социальных сетях. Позднее звезда извинилась и попыталась объяснить свое высказывание. На фоне скандала некоторые рекламодатели отказались работать с Тодоренко, а журнал Glamour отозвал у нее звание «Женщина года».

На днях стало известно, что Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии, одной из участниц картины стала блогер и общественный деятель Саша Митрошина. Таким образом звезда популярного шоу «Орел и решка» хочет восстановить свою репутацию, испорченную после громкого заявления о домашнем насилии.