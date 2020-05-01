Анкара через «Аль-Джазиру» навязывает турецкую оккупацию греческих островов

Доха, 1 мая. Катарское СМИ «Аль-Джазира», известное своей протурецкой позицией, опубликовало статью, в которой обозначило греческий остров Кастелоризо турецким. Материал издания стал частью информационной пропагандистской кампании TRT World, организованной Анкарой для дискредитации Греции.

Турция не раз заявляла о своих претензиях к территориальной принадлежности греческих островов, выражая стремление к взятию их под свой контроль. Для создания нужного для оккупации информационного фона, «Аль-Джазира» разместила статью «Греция: сотни бездомных после пожара в лагере мигрантов на острове Самос». На фото Кастелориз и находящиеся рядом с ним островки, демонстративно не включены в территории, принадлежащие Греции. Сам Кастелориз считается самым изолированным островом Греции, находящимся в двух километрах от Турции. Несмотря на небольшое население, из-за возможной турецкий агрессии на нем размещен внушительный военный контингент.

Как известно, катарская «Аль-Джазира» является единственным медиа-союзником Турции на Ближнем Востоке. Эта медийная сеть не раз распространяла вбросы против Греции в пользу Турции. TRT World — государственный телеканал Турции — в свою очередь, оказался неэффективным пропагандистским рупором. Вероятно, это послужило причиной того, что Анкара решила воспользоваться «Аль-Джазирой» для проталкивания идей, выгодных турецкой стороне.

Примечательно, что Карлос вам Мик, экс-директор новостей TRT World, в 2016 году признался, что турецкий новостной канал стал наглядным выражением «турецкой мягкой силы». Он также добавил, что TRT World, несмотря на внушительный бюджет, оказался неспособным убедить международную аудиторию, кроме Пакистана.