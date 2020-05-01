На трансгендера из «Дома-2» завели уголовное дело в Петербурге. ФАН-ТВ

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Кузнецова снова оказалась в центре скандала. На сей раз ей не удалось найти общий язык с правоохранительными органами. Результатом словесной перепалки стало уголовное дело в отношении трансгендера.

Девушка добиралась на такси к себе домой, по дороге она поссорилась с водителем, после чего Алена вызвала полицию, но на этом история не закончилась. Уже в отделении разгорелся конфликт с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские попросили девушку предъявить документы, но паспорта с собой у нее не оказалось, тогда они начали пробивать ее по базе. При проверке личности Кузнецовой выяснилось, что ранее она была молодым человеком и носила другое имя — Алексей. По словам Алены, именно, это стало предметом насмешек и унизительных высказываний в ее сторону. От обиды она не сдержалась и позволила себе оскорбить полицейских.

«Полицейские начали превышать свои полномочия, и я, защищая себя, отвечала на их оскорбления. И теперь мне хотят приписать вот эту статью за оскорбление сотрудника полиции, хотя они тоже очень хорошо меня оскорбляли. Они пробили меня по базе данных, посмотрели, что такая есть, и пробили мои старые паспортные данные, до того, как я сменила документы на женские уже окончательно. Стали называть меня старым именем, хотя, я так понимаю, делать это они не имеют права. Причем на всеобщее обозрение, там было много народу, пытались меня этим как-то пристыдить, я не знаю», — вспоминает девушка.

26-летняя Алена Кузнецова, утверждает, что помимо оскорблений полицейские позволили себе толкнуть ее и разбили всю косметику девушки. Она признает, что возможно тоже позволила себе лишнего, но не считает, что органам власти позволено все.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении Кузнецовой уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». По ней трансгендеру могут грозить штраф, обязательные и исправительные работы. Девушка написала жалобу на действие полицейских и отправила ее в прокуратуру. По обращению проводится проверка.