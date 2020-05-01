Последние данные по коронавирусу в мире появились в Сети

Москва, 1 мая. Количество выявленных случаев COVID-19 в мире превысило три миллиона, лидерами по числу инфицированных являются США. Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса на Яндекс.Картах.

За весь период пандемии коронавирус был диагностирован у 3 149 205 человек. Китай, на который еще два с небольшим месяца назад приходились практически все поставленные на тот момент диагнозы, находится лишь на одиннадцатом месте в общем рейтинге стран с показателем 83 956 зараженных. Первую позицию с большим отрывом занимают США, на чью долю приходится 1 070 026 инфицированных. Кроме того, в Штатах сохраняется высокая динамика прироста новых случаев заболевания.

Россия, где на сегодняшний день COVID-19 подтвердился у 114 431 человека, остается на восьмой строчке.

В топ-5 вместе с Соединенными Штатами входят Испания (213 435 случаев), Италия (205 463), Великобритания (172 481) и Франция (167 299).

Жертвами новой коронавирусной инфекции с начала пандемии стали 232 311 человек, вылечились — 1 002 020.

Количество пациентов, которые на сегодняшний день проходят лечение от COVID-19, превышает два миллиона.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. В декабре десятки человек в нем заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее специалисты установили возбудителя болезни, которым оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV. В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.

Власти Китая приступили к национальному расследованию происхождения инфекции, но решили не привлекать к нему экспертов ВОЗ.