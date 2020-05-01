Закрутивший роман с помощницей Жигунов отсудил у жены долю в квартире

Москва, 1 мая. Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов, который, по слухам, увлекся своей помощницей Викторией Ворожбит, отсудил у супруги Веры Новиковой долю в квартире.

«В конце прошлого года к нам поступил иск от Веры Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве. Однако суд вынес решение в пользу Сергея Жигунова», — рассказали в Останкинском суде столицы.

Поклонники Жигунова заметили, что артист и его помощница все чаще публикуют снимки, сделанные в одной и той же усадьбе в Подмосковье. СМИ предполагают, что пара живет вместе уже несколько месяцев, а закрутивший роман актер собирается уйти от жены, с которой прожил многие годы.

Пока официально супруги развод не оформили и не дали никаких комментариев относительно сложившейся в их браке ситуации.

С Ворожбит Жигунов познакомился в 2018 году. Тогда девушка работала над фестивалем многосерийных художественных фильмов «Утро Родины». Примечательно, что внешне она очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, с которой Жигунов снимался в сериале «Моя прекрасная няня» и даже какое-то время встречался.

Жигунов ранее раскритиковал телеведущих Андрея Малахова и Бориса Корчевникова, которые во время введения режима всеобщей самоизоляции продолжают собирать людей в студии. Он предложил продолжать вести программы, но общаться с гостями и экспертами в дистанционном формате.