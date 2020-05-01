ГИБДД рассказала о росте числа ДТП из-за пьяных водителей

Москва, 1 мая. Число ДТП из-за пьяных водителей по сравнению с прошлым годом увеличилось в России на почти 15%, сообщили ГИБДД.

«За неполные четыре месяца текущего года отмечается увеличение количества ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит ТАСС слова представителя Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что за этот год произошло почти три тысячи автоаварий с участием водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В этих авариях погибли 650 человек, что на 20,8% больше, чем годом ранее, указали в ведомстве.

«Именно это нарушение стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвертого смертельного случая», — констатировали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на майских праздниках ГИБДД России проведет массовые проверки и спецоперации по выявлению нарушителе правил дорожного движения, в том числе пьяных водителей. В ведомстве подчеркнули, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и быть не может.