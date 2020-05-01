Как изменится жизнь в России в мае 2020 года: новые законы, правила и доплаты

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных законодательных изменениях, которые произойдут в России в мае 2020 года.

Ограничение комиссии за банковские переводы

С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии за переводы физлиц в системе быстрых платежей. Благодаря этому операции до 100 тысяч рублей станут бесплатными, а комиссия за переводы свыше 100 тысяч рублей в месяц не будет превышать 0,5% от суммы перевода, максимум — 1,5 тысячи рублей.

Отслеживать выполнение этих требований банками ЦБ будет совместно с Федеральной антимонопольной службой.

Бесплатное здоровое питание для начальной школы

С 1 мая в России вступает в силу закон, гарантирующий учащимся первых-четвертых классов школ бесплатное горячее питание раз в день. Переход на эту систему будет поэтапным и продлится с 1 сентября 2020-го по 1 сентября 2023 года.

При этом питание школьников, равно как и питание постояльцев домов престарелых и пациентов медучреждений, должно быть здоровым, то есть отвечающим требованиям безопасности и создающим условия для физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений.

Вступающий в силу закон обязывает образовательные учреждения ежедневно публиковать на своих сайтах информацию о еде, которой кормят школьников.

Доплата одиноким пенсионерам в Подмосковье

С 1 мая одиноким пенсионерам Московской области старше 65 лет положена ежемесячная доплата к пенсии в размере одной тысячи рублей.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет сложнее всего справляться с трудностями.

«Это почти 220 тысяч человек. Для таких жителей предлагаю с 1 мая 2020 года ввести ежемесячную доплату в одну тысячу рублей», — сказал Воробьев в среду.

Пивные и рюмочные в жилых домах под запретом

С 5 мая вступает в силу закон, ограничивающий реализацию алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с площадью зала обслуживания, не превышающей 20 квадратных метров.

При этом регионы имеют право ужесточить эти ограничения вплоть до полного запрета пивных и рюмочных в жилых домах.

Штрафы за незаконную перепланировку подвалов и чердаков

С 5 мая начнут штрафовать за незаконную перепланировку не только жилых помещений в многоквартирных домах, но и нежилых, в том числе подвалов, чердаков и подсобок. При этом к административной ответственности будут привлекать не только граждан, но и должностных, и юридических лиц.

Для физлиц штраф по-прежнему составляет 2,5 тысячи рублей, должностным лицам грозит наказание в размере от 4 тдо 5 тысяч рублей, юрлицам — от 40 до 50 тысяч рублей.

Трудовые мигранты смогут продлить патенты без выезда из РФ

Иностранцы, прибывшие в Россию в безвизовом порядке и работающие здесь по трудовому патенту, с 5 мая могут многократно переоформлять эти патенты без выезда из РФ.

До этого момента трудовые мигранты могли работать в России без выезда не дольше двух лет. Ограничения сняли в целях борьбы с распространением COVID-19.

Увеличены штрафы за потерю военного билета

Граждан, потерявших свой военный билет, не явившихся в военкомат по повестке или на медкомиссию, с 5 мая будут штрафовать на сумму от 500 до 3000 рублей вместо нынешних 300-1000 рублей.

Увеличение штрафов коснется и должностных лиц.

Упростится порядок поиска информации по движимому имуществу

С 11 мая на сайте госуслуг можно будет проверить, находится ли движимое имущество в обременении. При совершении сделок можно будет получить данные не только по физлицам — их предоставляет Федеральная нотариальная палата, но и по юрлицам. Например, можно будет узнать, заключала ли компания договор лизинга или договор купли-продажи движимого имущества с сохранением права собственности за продавцом.