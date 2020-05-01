Батрутдинов похвастался Бузовой бурной личной жизнью

Москва, 1 мая. Известный шоумен Тимур Батрутдинов не торопится связывать себя узами брака. Юморист заявил, что у него всегда было много девушек.

В феврале бывшему квнщику исполнилось 42 года. Поклонники с нетерпением ждут, когда он найдет свою вторую половинку. Его нередко упрекали в том, что «часики тикают».

Но Батрутдинов просит, чтобы его оставили в покое с вопросами о свадьбе и детях. Он пояснил, что бежать в загс с первой попавшейся на глаза красоткой он не собирается.

В одном из эфиров с певицей Ольгой Бузовой юморист похвастался бурной личной жизнью. Оказывается, что Батрутдинов даже не знал их имен.

«Когда ты видишь красавицу, тебя не всегда интересует ее имя. У меня вообще было очень много партнерш, просто я их скрывал», — разоткровенничался шоумен, его слова приводит издание «7 дней».

Но жизнь в самоизоляции, когда он вынужден находиться дома в одиночестве, ему показалась скучной. Пока нет выступлений в Comedy Club и коллеги сидят дома со своими семьями, Батрутдинов грустит. Он пересматривает старые выпуски шоу и думает о том, что когда-нибудь все-таки женится.

Батрутдинова неоднократно подозревали в романе с Бузовой. Но комик отвечал, что их связывают исключительно дружеские отношения. Он пояснял, что давно знаком с певицей.

Батрутдинов и Бузова приняли участие в проекте «План Б», где каждый из героев искал вторую половинку. Но Бузова убежала с телешоу с неожиданным избранником, им стал блогер Давид Манукян. А Батрутдинов так никого и не выбрал в финале шоу.