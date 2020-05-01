Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Батрутдинов похвастался Бузовой бурной личной жизнью

925
0 Оставить комментарий

Батрутдинов похвастался Бузовой бурной личной жизнью

Москва, 1 мая. Известный шоумен Тимур Батрутдинов не торопится связывать себя узами брака. Юморист заявил, что у него всегда было много девушек.

В феврале бывшему квнщику исполнилось 42 года. Поклонники с нетерпением ждут, когда он найдет свою вторую половинку. Его нередко упрекали в том, что «часики тикают».

Но Батрутдинов просит, чтобы его оставили в покое с вопросами о свадьбе и детях. Он пояснил, что бежать в загс с первой попавшейся на глаза красоткой он не собирается.

В одном из эфиров с певицей Ольгой Бузовой юморист похвастался бурной личной жизнью. Оказывается, что Батрутдинов даже не знал их имен.

Батрутдинов похвастался Бузовой бурной личной жизнью

«Когда ты видишь красавицу, тебя не всегда интересует ее имя. У меня вообще было очень много партнерш, просто я их скрывал», — разоткровенничался шоумен, его слова приводит издание «7 дней».

Но жизнь в самоизоляции, когда он вынужден находиться дома в одиночестве, ему показалась скучной. Пока нет выступлений в Comedy Club и коллеги сидят дома со своими семьями, Батрутдинов грустит. Он пересматривает старые выпуски шоу и думает о том, что когда-нибудь все-таки женится.

Батрутдинова неоднократно подозревали в романе с Бузовой. Но комик отвечал, что их связывают исключительно дружеские отношения. Он пояснял, что давно знаком с певицей.

Батрутдинов и Бузова приняли участие в проекте «План Б», где каждый из героев искал вторую половинку. Но Бузова убежала с телешоу с неожиданным избранником, им стал блогер Давид Манукян. А Батрутдинов так никого и не выбрал в финале шоу.

Новости партнеров

Новости партнеров