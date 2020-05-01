Кузнецова назвала основные проблемы с дистанционным обучением школьников

Москва, 1 мая. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова назвала основные проблемы, которые возникают при дистанционном обучении школьников в самоизоляции.

Во-первых, детский омбудсмен обратила внимание на организационно-технические моменты. К ним относится доступность Интернета и гаджетов.

«К примеру, если в семье один компьютер, а родителям еще приходится параллельно работать, ребенок не имеет своевременного доступа к получению знаний», — цитируют Кузнецову «Известия».

Во-вторых, она согласилась с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым, который заметил проблемы в профессиональном обеспечении процесса удаленного обучения. Это и подготовка кадров, и разработка материалов, и другие нюансы.

Кроме того, омбудсмен считает, что дистанционное обучение не лучшим образом влияет на психологическое и физическое здоровье детей, особенно младших школьников.

По ее мнению, важно направить усилия на усовершенствование такой системы, чтобы при необходимости ее можно было использовать и в дальнейшем.

«Но ни в коем случае нельзя вдаваться в другую крайность! Ни в коем случае нельзя заменять традиционное обучение», — подчеркнула Кузнецова.

На дистанционное обучение школьников и студентов перевели из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в России. Коронавирус из Китая быстро распространился по миру и охватил практически все страны, в том числе и РФ.

Как сообщили ранее в оперштабе по ситуации с распространением вируса, в России за минувшие сутки зафиксировали почти восемь тысяч новых случаев заражения. Общее число заболевших превысило отметку в 114 тысяч.

Власти РФ принимают все возможные меры для борьбы с инфекцией. Активно участвует в процессе Минобороны, которое недавно приняло решение отправить военных медиков в Московскую область. Речь идет о реанимационных, сестринских, врачебно-сестринских бригадах, уточнил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.