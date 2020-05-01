Оперштаб назвал 10 регионов с наибольшим числом зараженных коронавирусом

Москва, 1 мая. Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются лидерами по числу больных с коронавирусом в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

По последним данным, общее число зараженных в Москве достигло 57 300 человек, в Подмосковье — 12 507, а в Северной столице — 4 411.

В пятерке российских субъектов с наибольшим количеством инфицированных также оказались Нижегородская область (2 123) и Республика дагестан (1553).

Несколько меньше пациентов с COVID-19 за период эпидемии выявлено в Мурманской области, Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях. Десятку замыкает Калужская область, где зафиксировано 1006 случаев заражения.

За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции. Власти обращают внимание на важность соблюдения мер по борьбе с распространением вируса и призывают россиян в майские праздники оставаться дома, воздерживаясь от выездов на природу и живого общения с родными и друзьями.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин продлил введенную 30 марта нерабочую неделю до 12 мая.