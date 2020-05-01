В России за сутки выявлено 7933 новых случая коронавируса

Москва, 1 мая. Почти восемь тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в России выявлено 114 431 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За весь период пневмонию, вызванную новым тип коронавируса, смогли победить 13 220 человек.

За последние сутки от инфекции скончались 96 человек. Число летальных исходов за весь период увеличилось до 1169.

Российские власти активно борются с распространением инфекции в стране. В частности, введен запрет на массовые мероприятия, закрыты рестораны и бары, музеи и театры. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю, введенную 30 марта, до 12 мая. Он также поручил правительству РФ, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить до 5 мая план поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая.

Власти также увеличивают число медучреждений для лечения больных с коронавирусом. В частности, Министерство обороны РФ до конца недели сдаст шесть многофункциональных медицинских центров в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.